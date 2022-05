RENCARD NATURE – CONTES ET HISTOIRES EN MUSIQUE

8 juillet 2022

2022-07-08 16:00:00 – 2022-07-08 17:00:00 Chuuut ! Ecoutez les arbres… Vivez un récit où ils sont les personnages principaux. Imaginez-vous plongés au cœur de cet océan vert, laissez-vous porter par les sons des instruments intuitifs. Embarquez et voyagez au cœur de la forêt et de vous-même. Limité à 20 places, inscriptions au 03.29.62.23.70 Arbôvie dernière mise à jour : 2022-05-24 par

