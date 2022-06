RENCARD GASTRONOMIE – VISITE DE LA BOUCHERIE DAVAL

2022-07-06 10:00:00 10:00:00 – 2022-09-28 Uniquement du fait maison ! Voilà une devise qui s’applique parfaitement à cette petite boucherie-charcuterie familiale du Val-d’Ajol. Établissement de tradition aux

méthodes artisanales, adepte du «tout à la main». Passez les portes de la boucherie Daval pour une visite de leur espace de production. Dégustation en fin de visite. 3€/ personne; limité à 15 places dernière mise à jour : 2022-06-02 par

