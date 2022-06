RENCARD GASTRONOMIE – VISITE A LA FERME SAINT AJOL Girmont-Val-d’Ajol Girmont-Val-d'Ajol Catégories d’évènement: 88340

2022-07-04

2022-07-04 14:00:00 – 2022-07-04 16:00:00

Girmont-Val-d’Ajol 88340 Venez partager avec Clément quelques instants gourmands d’authenticité auprès de ses vaches ambassadrices de notre beau massif. 5€/personne à partir de 12 ans, limité à 20 places. Girmont-Val-d’Ajol

