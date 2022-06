RENCARD GASTRONOMIE – DECOUVERTE DE LA CHEVRERIE Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: 88340

Le Val-d'Ajol

RENCARD GASTRONOMIE – DECOUVERTE DE LA CHEVRERIE Le Val-d’Ajol, 3 juillet 2022, Le Val-d'Ajol. RENCARD GASTRONOMIE – DECOUVERTE DE LA CHEVRERIE Le Val-d’Ajol

2022-07-03 16:00:00 – 2022-07-03

Le Val-d’Ajol 88340 Le Val-d’Ajol Denise vous propose de découvrir la traite de ses chèvres puis de les accompagner pendant leur balade quotidienne. Vous partagerez ensuite une dégustation de fromages avec un verre de jus de pommes maison. 5€/personne

Limité à 5 places. Le Val-d’Ajol

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 88340, Le Val-d'Ajol Autres Lieu Le Val-d'Ajol Adresse Ville Le Val-d'Ajol lieuville Le Val-d'Ajol Departement 88340

Le Val-d'Ajol Le Val-d'Ajol 88340 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-val-dajol/

RENCARD GASTRONOMIE – DECOUVERTE DE LA CHEVRERIE Le Val-d’Ajol 2022-07-03 was last modified: by RENCARD GASTRONOMIE – DECOUVERTE DE LA CHEVRERIE Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol 3 juillet 2022 88340 Le Val-d'Ajol

Le Val-d'Ajol 88340