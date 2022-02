Rencard du Savoir : « Douleur(s) : combattre, masquer, vivre avec ? » Station Ausone, 15 mars 2022, Bordeaux.

Station Ausone, le mardi 15 mars à 18:00

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Pass vaccinal et port du masque obligatoires Avoir mal ? Une épreuve inévitable qui s’inscrit parfois dans la durée : près d’un tiers de la population française adulte souffre de douleurs chroniques. Analgésiques, antalgiques, antidépresseurs ne peuvent être la seule réponse : quid de la dimension infiniment personnelle, intime que recouvre la douleur ? Mais de quelle façon le vécu interfère-t-il avec des mécanismes biologiques universels ? Et comment le personnel soignant peut-il composer avec celui-ci ? D’une question médicale, l’enjeu se révèle vite sociétal… Intervenants : – Guy Simonnet, neurobiologiste à l’Incia (Institut de neurosciences cognitives et intégratives d’Aquitaine – CNRS et université de Bordeaux), professeur émérite à l’université de Bordeaux, auteur du livre L’homme douloureux. – Isabelle Galichon, docteure en littérature et spécialiste de la médecine narrative à l’université Bordeaux Montaigne Animé par Yoann Frontout, journaliste scientifique. –> Téléchargez le programme des Rencards 2021/2022 : [https://tinyurl.com/38fmvc4v](https://tinyurl.com/38fmvc4v) –> En savoir plus : [https://tinyurl.com/k27kr6zn](https://tinyurl.com/k27kr6zn)

Café-débat organisé par le service culture de l’université de Bordeaux, dans le cadre de la Semaine du cerveau et en partenariat avec Bordeaux Neurocampus.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux



