Renazé

PRINTEMPS A LA FERME – LES SERRES RENAZÉENNES, 29 avril 2023, Renazé

2023-04-29 – 2023-04-29

Mayenne Renazé . Du 20 mars au 20 juin 2023, Bienvenue à la ferme fête le printemps avec un programme bien garni proposé par les

producteurs du réseau bienvenuealafermepaysdelaloire. Ce sont plus de 30 fermes qui vous ouvrent leurs portes pour présenter leurs métiers, productions, produits fermiers et savoir-faire. L’occasion de vivre un moment ludique et pédagogique autour des saveurs de leurs terroirs. LES SERRES RENAZÉENNES

MARAÎCHAGE ET HORTICULTURE

Samedi 29 avril de 9 h à 19 h

Dimanche 30 avril de 10 h à 18 h

Portes ouvertes : accès libre à la serre aux plantes, promo plantes à massif et plants de légumes. Visite des serres maraîchères

possible en plus le dimanche.

Accès : route de Segré. Rencontrez nos agriculteurs lors d’une découverte ludique, pédagogique et savoureuse. Ici, vous êtes les bienvenus. lesserresrenazeennes@gmail.com +33 6 21 34 07 77 Renazé

