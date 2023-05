FÊTE DE L’ARDOISE Chemin de Longchamps, 7 mai 2023, Renazé.

Fête de l’ardoise au Musée de l’Ardoise et de la Géologie, à Renazé !.

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 17:00:00. .

Chemin de Longchamps

Renazé 53800 Mayenne Pays de la Loire



Slate festival at the Museum of Slate and Geology, in Renazé !

¡Fiesta de la pizarra en el Museo de la Pizarra y la Geología de Renazé!

Schieferfest im Musée de l’Ardoise et de la Géologie (Schiefer- und Geologiemuseum) in Renazé!

