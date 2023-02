Renaud Palisseaux & Allen Hoist Le Baiser Salé, 11 mars 2023, Paris.

Le samedi 11 mars 2023

de 21h00 à 00h30

. payant Tarif web : 25 EUR Tarif sur place : 28 EUR

« Ma voix est là pour donner du bonheur, le temps d’une chanson, d’un concert. Alors autant donner ce bonheur au plus grand nombre. »

Renaud Palisseaux orgue, Allen Hoist voix, Philippe Figueira guitare, Francis Arnaud batterie

On imagine sans peine l’alchimie entre la voix du new-yorkais Allen Hoist et les ballades d’Al Jarreau. Chanteur, flûtiste, saxophoniste et violoncelliste, Allen Hoist a accompagné les plus grands : Johnny Halliday, Véronique Sanson, Salif Keita, Jimmy Cliffe… Avec Renaud Palisseaux, ils proposent des arrangements à l’énergie détonante. Hommage vibrant et dynamique à ce grand chanteur qui a construit un style bien à lui : élégance, phrasé lisible, évocation vocale d’instruments et envols en onomatopées du scat. Comme il le disait si bien : « Ma voix est là pour donner du bonheur, le temps d’une chanson, d’un concert. Alors autant donner ce bonheur au plus grand nombre. »

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/renaud-palisseaux-allen-hoist

RENAUD PALISSEAUX & ALLEN HOIST