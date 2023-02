Renaud Montée Du Puech Salon-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR 58 58 En 2023, Renaud renoue avec la scène et son public avec « Dans mes cordes », une tournée en toute intimité ; à l’occasion de laquelle il sera accompagné au piano de son ami Alain Lanty et d’un ensemble d’instruments à cordes. Vendredi 21 juillet 2023, l’artiste français investira la scène du Château de l’Empéri cet été avec ses incontournables santiags et ses plus grands classiques. Billetterie Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence

