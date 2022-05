Renaud Garcia Fons – Dorantes Paseo a dos – Souillac en Jazz, 22 juillet 2022, .

Renaud Garcia Fons – Dorantes Paseo a dos – Souillac en Jazz

2022-07-22 – 2022-07-22

Dorantes : Piano

Renaud Garcia-Fons : Contrebasse à 5 cordes

Discographie :

Paseo a dos – 2015 – e-motive records

Palmarès :

Renaud Garcia-Fons Grand est prix jazz de la SACEM 2021

Dorantes Manolo Sanlucar international award for instrumentation 2022

2ème concert de la soirée.

Depuis quelques années Dorantes et Garcia-Fons se rencontrent et s’apprécient de projets en festivals. Ils ont en commun la discrétion dans la vie, la virtuosité, l’originalité et la flamme sur scène. Paseo a dos fut leur premier album en commun, un album méditerranéen flamenco et latin-jazz.

Renaud Garcia Fons est de ces musiciens qui font corps avec leur instrument. Il a très tôt l’idée d’ajouter une cinquième corde à sa contrebasse qui n’en compte classiquement que quatre. Virtuose à la technique étendue et doté de jeux d’archet impressionnants, son style unique immédiatement identifiable lui vaut un succès devenu mondial. Sa performance en solo absolu à Souillac en 2013 avait laissé aux spectateurs un souvenir marquant,

David Peña Dorantes est un pianiste gitan espagnol. Il s’est fait un nom dans le monde du flamenco avec un instrument qui est a priori totalement étranger à la tradition de ce style, le piano. Un piano qui mêle savamment et de manière convaincante et authentique aux mélodies et aux rythmes typiques du flamenco, de la musique impressionniste et du jazz.

dernière mise à jour : 2022-04-15 par