Label Ln (L-R22-4282) en accord avec TS3 – Fimalac Entertainment, présente ce concert En 2023, Renaud signe son grand retour sur scène avec « Dans mes cordes », une tournée en toute intimité où il sera accompagné au piano de son ami Alain Lanty et d'un ensemble d'instruments à cordes. « Dans mes cordes » fera escale dans 3 salles iconiques de Paris, La Scala, Le Casino de Paris et l'Olympia et sera en tournée dans toute la France dès le mois de janvier 2023. Réservation PMR : 03 83 45 81 60

ARCADIUM ANNECY
32, BOULEVARD DU FIER
Haute-Savoie

Un spectacle à la date du 2023-03-06 à 20:00. Tarif : 39.0 à 69.0 euros.

