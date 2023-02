RENAUD « dans mes cordes » Forges-les-Eaux Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité Forges-les-Eaux Catégories d’Évènement: Forges-les-Eaux

RENAUD « dans mes cordes », 6 décembre 2023, Forges-les-Eaux

2023-12-06 20:00:00

Seine-Maritime Forges-les-Eaux En 2023, Renaud signe son grand retour sur scène avec « Dans mes cordes », une tournée en toute intimité où il sera accompagné au piano de son ami Alain Lanty et d’un ensemble d’instruments à cordes.

RENSEIGNEMENTS : 02 32 89 80 80 TARIF UNIQUE : 55€

En 2023, Renaud signe son grand retour sur scène avec « Dans mes cordes », une tournée en toute intimité où il sera accompagné au piano de son ami Alain Lanty et d'un ensemble d'instruments à cordes.

RENSEIGNEMENTS : 02 32 89 80 80 TARIF UNIQUE : 55€

Placement libre assis

RENSEIGNEMENTS : 02 32 89 80 80 TARIF UNIQUE : 55€

+33 2 32 89 80 80

