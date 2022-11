Renaud – dans mes cordes Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

En 2023, Renaud signe son grand retour sur scène avec « Dans mes cordes », une tournée en toute intimité où il sera accompagné au piano de son ami Alain Lanty et d'un ensemble d'instruments à cordes.

