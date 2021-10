Renaud Capuçon, Pauline Perret, Deborah Waldman Autun, 16 novembre 2021, Autun.

Renaud Capuçon, Pauline Perret, Deborah Waldman 2021-11-16 20:00:00 – 2021-11-16 21:45:00 Place du Terreau Cathédrale Saint-Lazare

Autun Saône-et-Loire

0 0 EUR Orchestre Dijon Bourgogne – Debora Waldman, direction musicale – Renaud Capuçon, violon – Pauline Perret, piano.

Camille Saint-Saëns : Introduction & Rondo Capriccioso, Concerto pour piano n°5 en fa majeur op. 103, « L’Égyptien » – Félix Mendelssohn : Symphonie n°3 en la mineur op. 56, « Ecossaise ».

La cathédrale gothique Saint-Lazare d’Autun fête ces 900 ans, l’occasion de réunir une trinité d’artistes dans un triptyque dix-neuviémiste. Ce programme est dirigé par Debora Waldman, cheffe israélo-brésilienne, qui a été assistante de Kurt Masur à l’Orchestre National de France de 2006 à 2009, puis nommée directrice musicale de l’Orchestre Régional Avignon-Provence en 2020. Première femme en France à la tête d’une formation labellisée au niveau national, elle sera en compagnie du violoniste Renaud Capuçon – qu’on ne présente plus – et de la pianiste Pauline Perret, fondatrice du Festival bourguignon “A portée de Mains”. Les deux pièces concertantes, par essence virtuoses, de Camille Saint-Saëns débouchent sur la 3ème symphonie de Mendelssohn dite « écossaise ». L’œuvre, créée en 1842, aurait été inspirée par les paysages des Highlands, les légendes, les brumes, les sites grandioses et les couleurs contrastées (la mineur ou majeur, en fonction de la luminosité !) de ces contrées nordiques. C’est certainement parce que le compositeur romantique se fait ici paysagiste que l’œuvre est tant appréciée du grand public, il faut toutefois saluer également le sens de l’équilibre et de la forme (les quatre mouvements doivent d’ailleurs se jouer sans interruption), les subtilités harmoniques et la créativité mélodique.

