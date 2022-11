Renaud Capuçon – Orchestre de chambre de Lausanne

Renaud Capuçon – Orchestre de chambre de Lausanne, 3 décembre 2022



2022-12-03 – 2022-12-03 EUR 10 46 Sur son précieux Guarneri de 1737, Renaud Capuçon interprète Tzigane de Ravel, l’une des pièces les plus exubérantes et les plus redoutables du répertoire pour violon et orchestre.



Amoureux de la musique française, le maestro a concocté une belle promenade musicale entre Berlioz, Fauré et Ravel, le tout rehaussé d’une touche russe avec la pimpante Symphonie n°1 « Classique » du jeune Prokofiev. À la tête de l’Orchestre de chambre de Lausanne, le violoniste préféré des français manie la baguette aussi bien que l’archet et, si possible, joue des deux en même temps ! dernière mise à jour : 2022-11-08 par

