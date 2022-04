Renaud Capuçon & friends – Bruckner, Symphonie n° 7, 24 avril 2022, .

Renaud Capuçon & friends – Bruckner, Symphonie n° 7

2022-04-24 – 2022-04-24

15 75 Il accueille ainsi huit solistes, venus de l’Europe entière.

Ils jouent l’étonnante version pour ensemble de chambre de la gigantesque Symphonie n°7 du maître du romantisme autrichien, Anton Bruckner. Donnée l’été dernier au Festival de Salzbourg, cette interprétation a soulevé l’enthousiasme.

Les neuf musiciens captivent et transportent les auditeurs et parviennent, par leur engagement, leur écoute mutuelle, à reconstruire cette cathédrale symphonique, cet édifice lumineux en évolution constante, œuvre terrienne et céleste aux accents wagnériens… Une révélation pour clore l’édition du Festival de Pâques 2022 !



Renaud Capuçon, violon

Christoph Koncz, violon

Gérard Caussé, alto

Victor Julien-Laferrière, violoncelle

Alois Posch, contrebasse

Daniel Ottensamer, clarinette

David Guerrier, cor

Philippe Hattat, harmonium

Guillaume Bellom, piano



Anton Bruckner (1824-1896)

● Symphonie n° 7 en mi majeur, WAB 107 (arrangement pour orchestre de chambre de Hanns Eisler, Erwin Stein et Karl Rankl).

Pour son concert Carte Blanche, Renaud Capuçon aime réunir autour de lui ses amis musiciens et surprendre les mélomanes aixois.

Il accueille ainsi huit solistes, venus de l’Europe entière.

Ils jouent l’étonnante version pour ensemble de chambre de la gigantesque Symphonie n°7 du maître du romantisme autrichien, Anton Bruckner. Donnée l’été dernier au Festival de Salzbourg, cette interprétation a soulevé l’enthousiasme.

Les neuf musiciens captivent et transportent les auditeurs et parviennent, par leur engagement, leur écoute mutuelle, à reconstruire cette cathédrale symphonique, cet édifice lumineux en évolution constante, œuvre terrienne et céleste aux accents wagnériens… Une révélation pour clore l’édition du Festival de Pâques 2022 !



Renaud Capuçon, violon

Christoph Koncz, violon

Gérard Caussé, alto

Victor Julien-Laferrière, violoncelle

Alois Posch, contrebasse

Daniel Ottensamer, clarinette

David Guerrier, cor

Philippe Hattat, harmonium

Guillaume Bellom, piano



Anton Bruckner (1824-1896)

● Symphonie n° 7 en mi majeur, WAB 107 (arrangement pour orchestre de chambre de Hanns Eisler, Erwin Stein et Karl Rankl).

dernière mise à jour : 2022-03-23 par