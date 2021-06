Arles Théâtre antique Arles, Bouches-du-Rhône Renaud Capuçon et la Haute Ecole de Musique et Conservatoire de Lausanne Théâtre antique Arles Catégories d’évènement: Arles

**La Ville d’Arles accueille en résidence du 16 au 19 juillet le célèbre violoniste Renaud Capuçon** **qui sera accompagné de 14 jeunes musiciens** qui évoluent à la Haute Ecole de Musique et Conservatoire de Lausanne. En répétition au Conservatoire de musique du Pays d’Arles, pour la restitution de leur résidence, ils donneront **un spectacle gratuit au théâtre antique le 19 juillet à partir 20h30.** Au programme: Mozart divertimento KV 136, Mozart divertimento KV 138 et Beethoven sonate à kreutzer pour violon et cordes. L’entrée est gratuite, mais sous réservation auprès de l’office du tourisme [https://www.arlestourisme.com/fr](https://www.arlestourisme.com/fr) 04.90.18.41.20. Le billetterie en ligne sera ouverte le 30 juin. Afin de répondre aux protocoles sanitaires, la présentation du pass sanitaire sera obligatoire ou d’un test PCR négatif.

La Ville d’Arles accueille en résidence Renaud Capuçon et 14 jeunes musiciens. A l’issue de la résidence ils donnent un concert le 19 juillet à 20h30 au théâtre antique Théâtre antique 8 rue du Cloître 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

