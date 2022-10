RENAUD CAPUÇON ET GUILLAUME BELLOM Soissons, 6 janvier 2023, Soissons.

RENAUD CAPUÇON ET GUILLAUME BELLOM

9 Allée Claude Debussy Soissons

2023-01-06 20:00:00 – 2023-01-06

Soissons

Aisne

Soissons

10 10 Renaud Capuçon, prestigieux violoniste qui se produit sur les plus grandes scènes depuis presque vingt ans et le pianiste Guillaume Bellom forment un duo exceptionnel dans un programme où la musique instrumentale est empreinte d’un lyrisme propre à des musiciens familiers de l’opéra : la dimension orchestrale des pages de Strauss, le pathétisme de la sonate de Debussy et l’exubérance de

celle de Prokofiev, transcrite de la flûte par le compositeur à la demande du violoniste David Oistrakh.

Violon : Renaud Capuçon

Piano : Guillaume Bellom

Richard Strauss (1864-1949) Sonate pour violon et piano op.18

Claude Debussy (1862-1918) Sonate n°3 pour violon et piano

Sergueï Prokofiev (1891-1953) Sonate pour violon et piano n°2 op.94 bis

+33 3 23 59 10 12 http://www.citedelamusique-grandsoissons.com/events/renaud-capucon-et-guillaume-bellom/

