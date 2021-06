Menton Parvis de la Basilique Saint-Michel archange Alpes-Maritimes, Menton RENAUD CAPUÇON • BERTRAND CHAMAYOU Parvis de la Basilique Saint-Michel archange Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

RENAUD CAPUÇON • BERTRAND CHAMAYOU Parvis de la Basilique Saint-Michel archange, 11 août 2021-11 août 2021, Menton. RENAUD CAPUÇON • BERTRAND CHAMAYOU

Parvis de la Basilique Saint-Michel archange, le mercredi 11 août à 21:30

Renaud Capuçon • Violon Bertrand Chamayou • Piano **PROGRAMME** **M. Ravel** : Sonate n°1 en La mineur, op.12 **G. Fauré** : Sonate n°1 en La Majeur, op.13 **M. Ravel** : Sonate n°2 en Sol Majeur, op.77 **C. Saint-Saëns** : Sonate n°1 en Ré mineur, op.75 GRANDS INTERPRETES Parvis de la Basilique Saint-Michel archange Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-11T21:30:00 2021-08-11T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Parvis de la Basilique Saint-Michel archange Adresse Menton Ville Menton lieuville Parvis de la Basilique Saint-Michel archange Menton