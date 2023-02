Renaud Capuçon LA SCALA PROVENCE – 600, 12 mars 2023, AVIGNON.

Renaud Capuçon LA SCALA PROVENCE – 600. Un spectacle à la date du 2023-03-12 à 16:00 (2023-03-12 au ). Tarif : 37.5 à 37.5 euros.

LA SCALA PROVENCE (L.PLATESV-D-2021-007353) présente : ce spectacle. Renaud Capuçon revient à La Scala Provence pour un concert exceptionnel. Originaire de Chambéry, Renaud Capuçon est certainement le violoniste le plus en vue de sa génération et un des artistes français le plus connu dans le monde. Il est invité par les plus grands orchestres et toutes les salles de concert le réclament. Sa saison est ainsi ponctuée de grands rendez-vous à Berlin, Vienne, Londres, aux Etats-Unis ou en France. Bien évidemment, il excelle dans les grands concertos pour violon de Brahms, Mendelssohn mais sait également aller chercher des répertoires moins fréquentés avec des compositeurs comme Reger, Mantovani ou même Dutilleux que l’artiste défend comme personne. Une grande partie de ses concerts est dévolue à la musique de chambre. Renaud Capuçon sait captiver son auditoire avec une technique sans faille qui laisse libre cours à sa grande sensibilité. Il a la chance de jouer sur le « Panette » de Guarnerius, un violon ayant appartenu autrefois à Isaac Stern. Chaque occasion de voir Renaud Capuçon au concert est une expérience exceptionnelle où la musique est à son plus haut et sans cesse réinventée, un moment unique. Réservations PMR : 04 64 00 00 90

LA SCALA PROVENCE – 600 AVIGNON 3 rue Pourquery de Boisserin Vaucluse

Réservations PMR : 04 64 00 00 90

