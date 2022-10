Renaud Capuçon

2022-10-29 – 2022-10-29 EUR 25 25 Le célèbre violoniste Renaud Capuçon se produira lors d’un concert de soutien aux blessés des armées, à leurs familles et aux familles endeuillées par la mort au combat d’un des leurs.

Ce témoignage de solidarité et de fraternité rejoint l’effort collectif conduit au profit de ceux qui nous protègent.



L’intégralité des bénéfices de la soirée sera ainsi reversée à l’ADO, association pour le développement des œuvres d’entraide dans l’armée, qui agit pour l’accompagnement, la rééducation et la réinsertion.



Violon Renaud Capuçon Concert exceptionnel Renaud Capuçon

