Renaud Allirand Office de Tourisme Noyers, mercredi 3 avril 2024.

Du fermé à l’ouvert et du plus extérieur au plus intime, l’œuvre de Renaud Allirand ne cesse de scruter le visible pour l’interpréter. Étrange alchimie du rêve et de la réalité qui fait naître sous nos yeux un univers nouveau. Accepter d’y pénétrer, c’est refuser la nostalgie des paradis perdus et reconnaître que la beauté est toujours à inventer. » Jacques Robinet .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 09:30:00

fin : 2024-04-24 12:30:00

Office de Tourisme 12 Place de l’Hôtel de Ville

Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

