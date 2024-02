Renata « Mesdames, c’est à vous ! » (spectacle chanson française) Dijon, mardi 26 mars 2024.

Renata propose un spectacle résolument féministe autour des chansons d’Anne Sylvestre mais aussi de Brassens, Ferrat, Lynda Lemay, plus quelques compositions personnelles..

Beaucoup d’émotion et d’espoir, un moment plein de tendresse, d’amour et de vérité qui ne devrait laisser personne indifférent.

Renata, au chant et au récit, est accompagnée par Francis Harbulot au piano.

Spectacle présenté dans le cadre du Mois de l’Égalité de la ville de Dijon, avec le soutien de la ville de Dijon.

10 mars 2024 à 15h Hôtel de Vogüé (rue de la Chouette) à Dijon

25 mars 2024 à 15h Salle Camille Claudel (rue Camille Claudel) à Dijon

26 mars 2024 à 18h Théâtre de Fontaine d’Ouche (place de Fontaine d’Ouche, dite place André-Gervais) à Dijon 0 0 EUR.

8, rue de la Chouette

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@confidences-chanson.fr

