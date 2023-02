Renata : « Mesdames, c’est à vous ! » (chanson française) Cellier de Clairvaux (salle basse) Dijon Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon

Renata : « Mesdames, c'est à vous ! » (chanson française) Cellier de Clairvaux (salle basse), 8 mars 2023, Dijon

2023-03-08 15:30:00 – 2023-03-08 16:45:00

Cellier de Clairvaux (salle basse) 27 Boulevard de la Trémouille

Dijon

Côte-dOr Dijon Côte-d’Or EUR Spectacle résolument féministe autour des chansons d’Anne Sylvestre mais aussi de Brassens, Ferrat, ainsi que quelques compositions de Renata. Un moment plein de tendresse, d’amour et de vérité qui ne devrait laisser personne indifférent.

Renata (chant et récit) est accompagnée par Francis Harbulot au piano.

Spectacle présenté dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes et du lancement du Mois de l’Égalité de la ville de Dijon.

contact@confidences-chanson.fr +33 3 80 41 31 40 http://confidences-chanson.fr/

