Renata —— vous propose quelques chansons de son répertoire. Des histoires tendres, drôles ou émouvantes, de la fraîcheur, de la sincérité, beaucoup d’amour partagé… RENATA, au chant est accompagnée par Francis Harbulot au piano. 2 passages à 19h et à 20h. Programmation ville de Dijon, avec le soutien de la ville de Dijon. _Site internet :_ [_[http://confidences-chanson.fr](http://confidences-chanson.fr)_](http://confidences-chanson.fr) Fête de la musique 2021 Hôtel de Vogüé (cour arrière) Dijon, 8, rue de la chouette Dijon Centre-Ville Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T19:00:00 2021-06-21T19:45:00;2021-06-21T20:00:00 2021-06-21T20:45:00

