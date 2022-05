Renart, Ysengrin et l’Abbé Jean vous attendent, petits et grands pour une promenade contée et ludique dans les jardins Jardins thématiques du Domaine de l’Abbaye Thiron-Gardais Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins thématiques du Domaine de l’Abbaye Les promenades contées sont gratuites, il suffit juste d’emporter avec vous vos smartphones

Partez dans les jardins et flashez les QRcodes de couleur pour écouter la fabuleuse histoire du Domaine. Deux parcours disponibles : le rouge est adapté pour les enfants, le marron pour les adultes . Jardins thématiques du Domaine de l’Abbaye 18, rue de l’Abbaye 28480 Thiron-Gardais Thiron-Gardais Saint-Denis-d’Authou Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:00:00

