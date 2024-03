Ren’Art Summer Of Rom Festival Laburgade, vendredi 19 juillet 2024.

Ren’Art Summer Of Rom Festival Laburgade Lot

Pour cette cinquième édition, nous célébrerons notre anniversaire avec une proposition musicale à notre image, un lieu empreint de nostalgie et de promesses d’avenir, tout en préservant notre essence et nos traditions, comme le célèbre concours de ventriglisse et la présence de notre mascotte, ce cher Rodolfo.

Vous retrouverez sur le site

2 campings

Buvette et restauration locales

2 scènes

Activité plein air

Stands et expositions

Pour notre cinquième année, nous avons préparé une programmation encore plus éclectique et pointue.

– 40h de musique Dub, House, Tech-House, Techno, Acid, Trance, Hybrid & plus si affinité

– Bar cool-price bières & vins artisanaux et locaux

– Restauration rapide produits frais et/ou locaux

– Concours de Ventriglisse samedi à 18 heures

– Participez au concours de vitesse avec votre plus bel accoutrement 1 mètre de bière à remporter.

– Activités de plein air molky, jeux d’eau, yoga, atelier massage, exposants, maquillage et tatouage éphémères

– After soupe à l’oignon le samedi

– Surprises spéciales 5ème anniversaire

– Stand de Réductions de Risques en milieu festif et Brigade Bienveillance

– Campings agrandis + Parking

– Douches, sanitaires et eau potable gratuite à disposition

Verre et feu interdits sur le site 3636 36 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 17:30:00

fin : 2024-07-21

Laburgade 46230 Lot Occitanie

L’événement Ren’Art Summer Of Rom Festival Laburgade a été mis à jour le 2024-03-15 par Pnr des Causses du Quercy