RENARDE / HYPERCLEAN Toulouse, 29 avril 2022, Toulouse.

RENARDE / HYPERCLEAN ÉCLUSE SAINT-PIERRE 5 Allée de Brienne Toulouse

2022-04-29 21:30:00 – 2022-04-29 ÉCLUSE SAINT-PIERRE 5 Allée de Brienne

Toulouse Haute-Garonne

13.8 EUR Soirée pop toulousaine d’aujourd’hui et de demain.

RENARDE Née du décalage entre la nostalgie d’une époque fantasmée – celle des 60’s insouciantes – et d’un monde contemporain ou règne spleen et envies d’évasions, Renarde chante en français une pop à base de guitares clean et voix grave. Et si la figure du canidé roux se fait ici féminine, c’est pour nous entraîner avec malice dans un univers empli de souvenirs sensuels et de désillusions. »

HYPERCLEAN

Projet mythique de la scène toulousaine, en marge des sentiers battus, nourri de rock 70, de poésie surréaliste, très “théâtral”, Hyperclean et son chanteur auteur compositeur Frédéric Jean refont surface cette année avec une formation à 4 musiciens. Leur répertoire reprend des titres des trois premiers disques ainsi qu’une série d’inédits.

Écluse Saint-Pierre c’est la nouvelle salle de concert du centre ville derrière la place Saint Pierre, toute équipée en sound system DnB et toute neuve !

ÉCLUSE SAINT-PIERRE 5 Allée de Brienne Toulouse

