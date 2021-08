Roubaix Magic Mirror Nord, Roubaix Renan Luce + Nicolas Paugam | Roubaix à l’accordéon Magic Mirror Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Renan Luce C’est accompagné de 4 musiciens que Renan Luce nous dévoile son nouvel album et réarrange quelques-uns de ses anciens morceaux où les notes de piano, violon, orgue Hammond, contrebasse, dansent sur la poésie de ses mots. 1ère partie : Nicolas Paugam Nicolas Paugam vient présenter son 5e album Padre Padrone (enregistré avec JP NATAF des innocents) qui sortira début octobre 2021.

Tarif plein : 14€ / Etudiants, demandeurs d’emploi : 12€

