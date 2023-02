RENAN LUCE AVEC CHRISTOPHE CRAVERO TRAIN THEATRE PORTES LES VALENCE Catégories d’Évènement: Drôme

RENAN LUCE AVEC CHRISTOPHE CRAVERO TRAIN THEATRE, 28 février 2023, PORTES LES VALENCE. Un spectacle à la date du 2023-02-28 à 20:00. Tarif : 24.0 à 24.0 euros. LA VILLE DE LA TESTE DE BUCH présente ce concert « Ces trois dernières années, ma vie sur scène fût accompagnée au piano par Christophe Cravero.La manière dont il a accueilli mes chansons me touche énormément. La générosité et la liberté dont il a fait preuve pour les faire vivre dans de nouvelles couleurs, ont été pour moi des cadeaux. C'est ce bonheur-là qui m'a donné l'envie de ce duo, pour retrouver une nudité propice à la confidence, une simplicité qui approfondit les sentiments, pour explorer un nouveau terrain de jeu.Distribution Renan Luce – Chant // Christophe Cravero – PianoGratuit pour les moins de 5 an(s)Tarif réduit : Senior de plus de 65 ans, Jeune de moins de 18 ans, demandeur d'emploiRéservation PMR : 0977348704

La manière dont il a accueilli mes chansons me touche énormément. La générosité et la liberté dont il a fait preuve pour les faire vivre dans de nouvelles couleurs, ont été pour moi des cadeaux.

C’est ce bonheur-là qui m’a donné l’envie de ce duo, pour retrouver une nudité propice à la confidence, une simplicité qui approfondit les sentiments, pour explorer un nouveau terrain de jeu. Distribution Renan Luce – Chant // Christophe Cravero – Piano Gratuit pour les moins de 5 an(s)

Tarif réduit : Senior de plus de 65 ans, Jeune de moins de 18 ans, demandeur d’emploi



Réservation PMR : 0977348704 .24.0 EUR24.0. Votre billet est ici

