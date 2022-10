RENAN LUCE AVEC CHRISTOPHE CAVERO CHANSONS. PIANO. Soissons, 27 janvier 2023, Soissons.

RENAN LUCE AVEC CHRISTOPHE CAVERO CHANSONS. PIANO.

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

2023-01-27 20:00:00 – 2023-01-27

Soissons

Aisne

10 10 « Avec cette nouvelle tournée, j’entrevois aussi la possibilité d’un lien différent avec les spectateurs. Peut-être plus intense parce que plus nu et centré sur les émotions que j’ai à partager, les histoires que j’ai à raconter. Depuis longtemps, je rêve d’un voyage musical dont je ne serais pas le seul capitaine et je suis curieux de voir où celui-ci me mènera avec Christophe ! J’entends des climats riches et vivants, des emprunts au jazz, à la musique romantique, au folk … Le tout, avec une furieuse envie de partage et de liberté ! » Renan Luce

Voix : Renan Luce

Piano : Christophe Cavero

+33 3 23 59 10 12 http://www.citedelamusique-grandsoissons.com/events/renan-luce-avec-christophe-cavero-chansons-piano/

Frank Loriou / Agence VU

