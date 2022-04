Renaître par la créativité. Conférence d’Yves Lefebvre Paroisse St Leu ST Gilles, 20 avril 2022, .

Paroisse St Leu ST Gilles, le mercredi 20 avril à 20:00

Quand nous parvenons à nous déployer dans un espace où l’initiative est favorisée, à rencontrer notre créativité personnelle ou participer à la créativité d’un groupe, quelque chose de vivant advient, qui s’avère guérisseur. Nous nous rebranchons sur le courant de la vie qui est créatrice par nature, pulsion originaire d’avant les blessures de nos existences. Normosée et réglementée, notre société ne va pas dans ce sens, en inscrivant dans sa Constitution le principe de précaution, mais la quête du risque zéro se paie d’un trouble auquel on va trouver toutes sortes de raisons. Chaque corporation réclame alors davantage de reconnaissance, de moyens et de sécurité sans voir la nature réelle du malaise ambiant, l’absence d’espaces de créativité dans un climat qui se méfie de l’innovation. Mais de quelle créativité s’agit il, quels sont ses effets et à quelles conditions est elle durablement transformatrice ?

Règlement possible sur place Non Adhérent = 15 €, Adhérent = 10€ Demandeur d’emploi = 5€

Conférence de La Traversée

Paroisse St Leu ST Gilles 92 rue saint Denis Quartier de Bonne-Nouvelle Paris



