Le dimanche 19 septembre 2021

L’Orchestre Lamoureux fait sa rentrée aux côtés de son nouveau directeur musical, Adrien Perruchon. Au programme : trois grandes œuvres chères au répertoire de l’orchestre : l’ouverture du Carnaval Romain d’Hector Berlioz, le Concerto pour alto et orchestre Grażyna Bacewicz interprété par Lise Berthaud, et la célèbre symphonie “Pastorale” de Beethoven. Pour ce concert inaugural voulu comme une célébration de vie en musique, Adrien Perruchon convoque trois compositeurs intimement liés à l’histoire de l’Orchestre Lamoureux. Grażyna Bacewicz, musicienne accomplie et éminente pédagogue, fut dans ses années parisiennes l’invitée de l’Orchestre comme soliste au violon. Son concerto pour alto fait ici son entrée à notre répertoire, avec la complicité musicale de Lise Berthaud, magnifique représentante de l’école française de cordes. Berlioz, inspiré par la vie du sculpteur florentin Benvenuto Cellini, signait avec son opéra éponyme un chef-d’œuvre dont il tira une ouverture qui figurait au programme choisi par Charles Lamoureux pour le concert inaugural de 1881. Les symphonies de Ludwig van Beethoven, piliers incontournables du répertoire, s’invitent nécessairement aux concerts de l’orchestre depuis sa création. La sixième symphonie occupe une place particulière dans le corpus beethovenien, tant par sa dimension narrative que par l’humanité et l’universalité de son message. Concerts -> Classique Salle Gaveau 45 rue La Boétie Paris 75008

