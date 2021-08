Marseille Baby Club Bouches-du-Rhône, Marseille Renaissance – Jo Harys & TEUS Baby Club Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Pour notre dernière soirée de la semaine on reçoit, Jo Harys & TEUS. Au programme de la house, de la tech house, des cocktails et surtout beaucoup d’amour !! Au vu de la crise sanitaire, le club sera ouvert en capacité réduite. Pensez à venir tôt! Vous pouvez aussi réserver votre table au : 0676674491 – LINE UP – Jo Harys TEUS – INFORMATIONS – Un espace test rapide est disponible à l’entrée du club . L’accès au Baby Club se fait sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. – BILLETTERIE – Préventes : [https://shotgun.live/…/baby-renaissance-jo-harys-teus](https://shotgun.live/…/baby-renaissance-jo-harys-teus) Les billets sont aussi en vente sur place

Baby Club 2 rue André Poggioli, 13006 Marseille

2021-08-07T23:45:00 2021-08-07T06:00:00

