du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Logis du Grand Port 3€ ; gratuit -18 ans. Possibilité de visites libres et de visites guidées. Départ des visites guidées en fonction de l’arrivée des visiteurs.

Devenu exclusivement une ferme, ce logis est progressivement restauré depuis 1980, et les jardins restitués à partir de 1999. Fin de chantier vers 2030… Suivez les artisans de la réussite. Logis du Grand Port Bourg, 79170 Vernoux-sur-Boutonne Vernoux-sur-Boutonne Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

