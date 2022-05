Renaissance du jardin du lavoir de Lurie Lurs Lurs Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Lurs

Renaissance du jardin du lavoir de Lurie Lurs, 26 juin 2022, Lurs. Renaissance du jardin du lavoir de Lurie Lavoir de Lurie Jardin du Lavoir de Lurie, Lurs Lurs

2022-06-26 09:30:00 09:30:00 – 2022-06-26 11:30:00 11:30:00 Lavoir de Lurie Jardin du Lavoir de Lurie, Lurs

Lurs Alpes de Haute-Provence Lurs Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins : inauguration par les Amis de Lurs du nouveau jardin du lavoir Lurie : rencontre, lectures, apéritif. Contact : lesamisdelurs@gmail.com lesamisdelurs@gmail.com Lavoir de Lurie Jardin du Lavoir de Lurie, Lurs Lurs

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Lurs Autres Lieu Lurs Adresse Lavoir de Lurie Jardin du Lavoir de Lurie, Lurs Ville Lurs lieuville Lavoir de Lurie Jardin du Lavoir de Lurie, Lurs Lurs Departement Alpes de Haute-Provence

Lurs Lurs Alpes de Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lurs/

Renaissance du jardin du lavoir de Lurie Lurs 2022-06-26 was last modified: by Renaissance du jardin du lavoir de Lurie Lurs Lurs 26 juin 2022 Alpes-de-Haute-Provence lurs

Lurs Alpes de Haute-Provence