Renaissance de la Chambre Noire Studio Boissière, 12 mars 2022, Montreuil.

Renaissance de la Chambre Noire

du samedi 12 mars au dimanche 13 mars à Studio Boissière

### Le Studio Boissière, studio photo créé en 1951 vous ouvrira sa chambre noire restée fermée depuis 25ans. Soyez les premiers à assister à la transmission de notre savoir-faire familial : l’art de la chimie et des éclairages. ### SAMEDI 12 MARS, 15H-03H renaissance de la CHAMBRE NOIRE – event all day all night ### — ### Participez et assistez au tirage argentique de votre portrait pour la renaissance de notre chambre noire. Soirée musique et cuisine Armeno-Haitienne. ### De 15h à 3h du matin : séance photo intégrale pour ceux qui n’ont pas peur du noir./priorité aux musiciens/ ### Posez avec votre instrument de prédilection lors d’un shooting en studio avec notre jeune photographe londonienne : Nelta Kasparian ### Assistez en suite à la révélation de votre image sous les lumières rouges de notre chambre noire et repartez avec votre tirage argentique unique. ### Aux manettes de nos antiques agrandisseurs Durst : Maccha Kasparian Pyé Poudré Maccha Kasparian ### L’événement complet se déroulera sous l’œil attentif de notre photographe de stars des Sixties : Roger Kasparian. ### Alors réservez vite votre place, il n’y en aura pas pour tout le monde. ### ******************************** ### Au cours de la nuit : Open-jam/DJ Set [radio nova], cuisine Armeno-Haitienne, musique live et images en tout genre. ### ******************************** ### WORKSHOP PHOTO ARGENTIQUE: ### Etape 1. ### Poser pour un portrait. ### Etape 2. ### Passer dans la chambre noir, developper sa photo. ### Etape 3. ### Repartir avec son tirage.

gratuit

shooting photo sur place, portraits argentiques à emporter, musique et cuisine arméno-haitienne

Studio Boissière 268 Boulevard Aristide Briand, MONTREUIL Montreuil Ramenas – Léo-Lagrange Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T15:30:00 2022-03-12T23:59:00;2022-03-13T00:00:00 2022-03-13T03:00:00