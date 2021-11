Renaissance contemporaine de Benjamin Carbonne Espace Van Gogh, 3 novembre 2021, Arles.

Renaissance contemporaine de Benjamin Carbonne

du mercredi 3 novembre au dimanche 28 novembre à Espace Van Gogh

Dans la continuité de ses recherches autour de l’anatomie, de l’étude du corps humain, de ses transformations, de son mouvement, **Benjamin Carbonne (en résidence de création à l’espace Van Gogh du 02 au 12 novembre), présentera dix œuvres inspirées de la Renaissance, période qui a marqué un tournant décisif et crucial dans l’histoire de l’art.** **Les oeuvres seront ensuite visibles lors de l’exposition du 13 au 28 novembre**. En confrontant ce passé et ce qu’il en fait aujourd’hui, cela lui permet d’enrichir et de légitimer sa place d’artiste contemporain. Être un trait d’union entre peinture classique et restructuration contemporaine. Chacune de ses peintures porte en elle un héritage qu’il s’attache à révéler dans les visages, les corps, la chair. Ne rendant compte avec précision que d’un détail – un bras, un buste, un regard – qui porterait en lui les traces de ce qui l’a construit. Chacune de ses œuvres marque un état de transition ; immobile ou en marche, entre réalisme et abstraction. **Du 2 novembre au 13 novembre : résidence de création ouverte au public de 14h à 17h.** **Performance et vernissage le 13 nomembre à 11h.** **Exposition du 13 novembre au 28 novembre de 11h à 13h et de 14h à 18h**

entrée libre

Espace Van Gogh Place du docteur Félix Rey 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



