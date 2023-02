REMY VEUX DANS COMME JE VEUX ! LE LIEU, 10 février 2023, PARIS.

REMY VEUX DANS COMME JE VEUX ! LE LIEU. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-03-31 20:15. Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Je voulais pas faire de stand-up, je voulais faire des sketchs… Mais vous n'êtes pas prêts pour ça. En fait, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire pour retenir votre attention. C'est vrai, vous n'avez plus l'habitude d'attendre en silence dans le noir. Vous êtes trop habitués à vivre dans le bruit, dans tout un tas de couleurs… On nous empêche de penser et on finit par s'y faire… Et c'est pour ça que je veux pas faire de stand-up, mais que j'y suis obligé. Parce que y'a plus que ça maintenant. Mesdames et Messieurs ! Le spectacle va commencer…

LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE 75009

.2023-03-31.

