Rémy + Lexis T Parthenay hip hop festival Diff’art Parthenay, samedi 23 mars 2024.

À la suite des battles de breakdance de l’après-midi, retrouvez un concert inédit de Rémy + Lexie T à la Salle Diff’art !

Rémy est aujourd’hui considéré comme l’une des plus grandes révélations du rap français, connu grâce à ses textes sincères et son univers unique. Une performance remarquable lors du Planète Rap d’Hornet la Frappe, le propulse sur le devant de la scène. En 2018, il sort son premier album C’est Rémy , un projet autobiographique et rapidement certifié disque d’or en quelques mois.

Il y a les rappeuses, les human beatboxeuses, les productrices, les intrumentistes et il y a celles qui font tout en même temps. Sortie du milieu du punk pour embrasser celui du human beatbox, Lexie T a enchaîné les jams et lâché ses instruments pour transformer sa bouche en boîte à rythmes et ce jusqu’à devenir double championne de France de human beatbox. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@sallediffart.com

