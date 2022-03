Rémy Gauche La caverne Jazz Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Rémy Gauche La caverne Jazz, 1 avril 2022, Marseille. Rémy Gauche

La caverne Jazz, le vendredi 1 avril à 20:45

Chers Caverneux pour son tout nouveau 4ème album le fameux guitariste Toulousain Remy Gauche a choisi pour thème le système solaire : Ici chaque morceau prend le nom d’une planète. Cet alignement naturel, invite chaque musicien à graviter l’un autour de l’autre par un apport d’écriture sur le caractère des planètes. La structure classique du quartet est transcendée par l’apport d’un double clavier: Fender Rhodes et Moog qui remplace la basse. Ce choix audacieux qui permet d’aller aux confins des nuances: plus de puissance affirmant les influences rock dans Mars, plus de douceur pour Lune, et une ballade de Chopin totalement revisitée pour Vénus… Le voyage est inédit dans son jazz cosmique impose des réminiscences sonores et visuelles fortes. Venez participer à une expérience sensorielle en apesanteur ! Rémy Gauche – Guitare Stéphane Cochet – Claviers Julien Augier – Batterie Thomas Koenig – Sax Réservation vivement conseillée → 07 54 23 05 43 Parking intérieur. ♫JAZZ♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T20:45:00 2022-04-01T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La caverne Jazz Adresse 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Ville Marseille lieuville La caverne Jazz Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La caverne Jazz Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Rémy Gauche La caverne Jazz 2022-04-01 was last modified: by Rémy Gauche La caverne Jazz La caverne Jazz 1 avril 2022 La caverne Jazz Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône