Grande fête votive de Rémuzat Place du Champ de Mars, 18 août 2023, Rémuzat.

Grande fête votive sur la place de principale du village.

Animation musicale en soirée.

Concours de boules.

Nombreuses attractions foraines pour petits et grands.

2023-08-18 à 11:00:00 ; fin : 2023-08-18 23:59:00. .

Place du Champ de Mars

Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Great votive festival on the main square of the village.

Musical entertainment in the evening.

Bowls competition.

Numerous fairground attractions for young and old

Gran fiesta votiva en la plaza principal del pueblo.

Animación musical por la noche.

Competición de petanca.

Numerosas atracciones de feria para grandes y pequeños

Großes Votivfest auf dem Hauptplatz des Dorfes.

Musikalische Unterhaltung am Abend.

Wettbewerb im Boulespiel.

Zahlreiche Schaustellerattraktionen für Groß und Klein

