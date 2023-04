Marché artisanal et produits du terroir Place du Champ de Mars, 19 juillet 2023, Rémuzat.

Marché artisanal et produits du terroir sur la place principale du village.

Animation musicale assurée par des groupes locaux ou artistes individuels.

Restauration rapide et traditionnelle sur place.

Nombreux parkings à proximité.

2023-07-19 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-19 21:00:00. .

Place du Champ de Mars

Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Craft market and local products on the main square of the village.

Musical entertainment provided by local groups or individual artists.

Fast food and traditional food on the spot.

Numerous parking lots nearby

Mercado de artesanía y productos locales en la plaza principal del pueblo.

Animación musical a cargo de grupos locales o artistas individuales.

Comida rápida y tradicional in situ.

Numerosos aparcamientos en las inmediaciones

Kunsthandwerkermarkt und regionale Produkte auf dem Hauptplatz des Dorfes.

Musikalische Unterhaltung durch lokale Gruppen oder Einzelkünstler.

Schnelle und traditionelle Restauration vor Ort.

Zahlreiche Parkplätze in der Nähe

