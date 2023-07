Visite de la chapelle Saint Michel Rémuzat, 16 juillet 2023, Rémuzat.

Rémuzat,Drôme

Edifice modeste du xiiie siècle dans la tradition romane. On y voit une table d’autel retaillée dans un bloc d’architrave gallo-romain présentant une frise de rinceaux corinthiens..

2023-07-16 18:00:00 fin : 2023-08-27 10:00:00. .

Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Modest 13th-century building in the Romanesque tradition. It features an altar table carved from a Gallo-Roman architrave block with a frieze of Corinthian scrolls.

Modesto edificio del siglo XIII de tradición románica. Presenta una mesa de altar tallada a partir de un bloque de arquitrabe galo-romano con un friso de volutas corintias.

Ein bescheidenes Gebäude aus dem 12. Jahrhundert in der romanischen Tradition. Jahrhundert. Der Altartisch wurde aus einem gallorömischen Architravblock mit korinthischem Rankenwerk herausgeschnitten.

