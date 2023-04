Nuit des églises Chapelle Saint Michel, 1 juillet 2023, Rémuzat.

Ouverture de la chapelle Saint Michel/saint Eutrope dans le cadre de la nuit des églises 2023.

Animation musicale assurée par une chorale.

2023-07-01 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-01 23:00:00. .

Chapelle Saint Michel Chapelle St Michel

Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Opening of the Saint Michel/Saint Eutrope chapel within the framework of the night of the churches 2023.

Musical animation provided by a choir

Inauguración de la capilla Saint Michel/Saint Eutrope en el marco de la Noche de las Iglesias 2023.

Animación musical a cargo de un coro

Öffnung der Kapelle Saint Michel/Saint Eutrope im Rahmen der Nacht der Kirchen 2023.

Musikalische Unterhaltung durch einen Chor

