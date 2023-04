Fête des fleurs 8 place du champ de mars, 13 mai 2023, Rémuzat.

Fête des fleurs sur la place principale du village avec ateliers découvertes gratuits.

Marché artisanat & produits du terroir.

Animation musicale.

Restauration rapide et traditionnelle..

2023-05-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-13 17:00:00. .

8 place du champ de mars

Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Flower festival on the main square of the village with free discovery workshops.

Craft market & local products.

Musical entertainment.

Fast food and traditional food.

Fiesta de las flores en la plaza principal del pueblo con talleres de descubrimiento gratuitos.

Mercado de artesanía y productos locales.

Animación musical.

Comida rápida y tradicional.

Blumenfest auf dem Hauptplatz des Dorfes mit kostenlosen Entdeckungsworkshops.

Markt für Kunsthandwerk und regionale Produkte.

Musikalische Unterhaltung.

Schnelles und traditionelles Essen.

Mise à jour le 2023-04-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale