Découverte d’un atelier de poterie et de sculpture Remuer Ciel et Terres, 1 avril 2023, Montreuil. Découverte d’un atelier de poterie et de sculpture 1 et 2 avril Remuer Ciel et Terres Démonstration de tournage Remuer Ciel et Terres 15 rue Rochebrune 93100 Signac – Murs-à-Pêches Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Le samedi et le dimanche à 17h une démonstration de tournage aura lieu.

Par ailleurs, ce sera l’occasion tout le week-end des Journées Européennes des Métiers d’Art de découvrir l’atelier, ses installations, ses outils, les tours, les fours, et les différentes techniques mises en œuvre :

– le tournage,

– le modelage,

– le colombin,

– la plaque et l’estampage.

Les différents décors seront présentés à travers de multiples réalisations : l’émail, les engobes, le sgrafite, etc.

Dans cet atelier consacré aux terres de haute température, et essentiellement au grès vous découvrirez beaucoup de références de terres différentes : des grès rouge, rose, roux, noir, gris, etc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 Charlotte Castro

