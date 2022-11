Remue-Méninges – La génétique expliquée par la pop-culture Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Côte-d’Or EUR Les pouvoirs des super-héros sont codés dans leur ADN !

Qu’ils les aient hérités de leurs parents comme Superman, acquis par une mutation accidentelle comme les X-Men ou au cours d’une expérience comme Hulk.

Pour ce prochain Remue-Méninges, découvrez en puisant dans la pop-culture ce qu’est le génome, son fonctionnement et comment les scientifiques l’étudient.

En compagnie d’Alex Fouilleroux, autrice du livre « La génétique expliquée par Naruto, Jurassic Park… et les super-héros ! ».

En compagnie d'Alex Fouilleroux, autrice du livre « La génétique expliquée par Naruto, Jurassic Park… et les super-héros ! ».

Le livre d'Alex Fouilleroux sera disponible en vente, et la soirée se poursuivra avec une séance de dédicaces.

