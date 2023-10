Soutien aux stages de troisème Remue Méninges Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Soutien aux stages de troisème Remue Méninges Bègles, 23 octobre 2023, Bègles. Soutien aux stages de troisème 23 et 26 octobre Remue Méninges Gratuit – Pour les collégiens – Sur inscription Le Centre Social et Culturel l’Estey ainsi que l’association Remue Méninges, proposent aux collégiens Béglais, des ateliers de recherche de stage de troisième. Ils t’accompagnent avec un soutien personnalisé !

Lors de ces ateliers, tu peux : choisir un métier ou un secteur d’activité à découvrir en stage

avoir des conseils pour ta recherche

avoir de l’aide pour rédiger ton CV et ta lettre de motivation Vendredi 27 octobre, une bourse aux stages est organisée avec des recruteurs.

Info Pratiques :

– Ateliers au local de Remue-Méninges, 10, rue Laudinat (inscription au 05 56 49 53 45)

o Lundi 23 octobre de 14h à 16h

o Jeudi 26 octobre de 14h à 16h Remue Méninges 10, rue de Laudinat 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 53 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

