Remue-Méninge : la mémoire ça se travaille à tout âge ! Tavaux Tavaux Catégories d’évènement: Jura

Tavaux

Remue-Méninge : la mémoire ça se travaille à tout âge ! Tavaux, 29 avril 2022, Tavaux. Remue-Méninge : la mémoire ça se travaille à tout âge ! Médiathèque 43 Avenue Victor Hugo Tavaux

2022-04-29 16:30:00 – 2022-04-29 17:30:00 Médiathèque 43 Avenue Victor Hugo

Tavaux Jura Retrouvons-nous pour entretenir ensemble notre mémoire grâce à des jeux de logiques et des exercices ludiques. Entrée libre, pour tout public. +33 3 84 81 10 33 Retrouvons-nous pour entretenir ensemble notre mémoire grâce à des jeux de logiques et des exercices ludiques. Entrée libre, pour tout public. Médiathèque 43 Avenue Victor Hugo Tavaux

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Tavaux Autres Lieu Tavaux Adresse Médiathèque 43 Avenue Victor Hugo Ville Tavaux lieuville Médiathèque 43 Avenue Victor Hugo Tavaux Departement Jura

Tavaux Tavaux Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tavaux/

Remue-Méninge : la mémoire ça se travaille à tout âge ! Tavaux 2022-04-29 was last modified: by Remue-Méninge : la mémoire ça se travaille à tout âge ! Tavaux Tavaux 29 avril 2022 Jura Tavaux

Tavaux Jura